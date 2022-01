Nandez al posto di Bentancur: nuova idea Juve

Nandez – Sono ore calde. Calcissime. Anche e soprattutto per il futuro del centrocampo della Juventus. Una volta chiusa a chiave la questione Vlahovic, la Juve può concentrarsi sugli ultimi colpi in entrata e in uscita.

Sì, perché potrebbe non essere finita qui, con Nandez – offerto dal Cagliari – che ha stuzzicato e non poco il palato bianconero. Cosa serve? Oltre all’offerta giusta (come abbiamo raccontato i sardi chiedono intorno ai 18 milioni di euro), anche una cessione di un giocatore in mediana.

Nandez al posto di Bentancur

ADDIO BENTA? – Con Ramsey “immobile” in attesa di una soluzione, Arthur bloccato e l’Arsenal in attesa, si sta facendo largo la possibilità che Rodrigo Bentancur possa essere davvero l’uomo in uscita della Juventus.

In queste ore l’uruguaiano ha aperto alla possibilità di andare via da Torino, ora il club bianconero aspetta un’offerta ufficiale da parte dell’Aston Villa. Che non tarderà. Da lì si capiranno le intenzioni di Cherubini e della dirigenza, nel frattempo già attive su Nandez, anche per un discorso di cautela.

nandez-cagliari

fonte: ilbianconero.com