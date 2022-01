Nandez alla Juve, può arrivare sul gong del mercato!

Nandez alla Juve – Londra e Cagliari, due città agli estremi opposti, per tanti motivi, che si incontrano a Torino, più precisamente negli uffici del quartier generale della Juventus, alla Continassa.

Al di là del dato geografico, a scaldare la domenica mattina è il doppio asse di mercato, strettamente legato, praticamente consequenziale.

Nandez alla Juve, trattativa sul gong

Con le uscite di Kulusevski e Bentancur, la Juventus ha la necessità di coprire i due slot lasciati liberi. La partenza di Bentancur lascerà spazio a Zakaria, l’accordo è già stato raggiunto, in questo senso. Per quel che riguarda lo slot lasciato libero dallo svedese, invece, la dirigenza bianconera punta forte su Nahitan Nadez del Cagliari.



CAGLIARI – Nelle ultime ore, si sono riaccesi i contatti tra Juventus e Cagliari. Sul tavolo delle trattative, il cartellino di Nandez, come dicevamo.

La formula sarebbe quella del prestito oneroso, la richiesta economica del club sardo è di 3 milioni subito, a cui si aggiungono 15 per il riscatto; obbligo o diritto? Questo il nodo.

La volontà dei rossoblù è quella di inserire un obbligo, per la Juventus, di riscattare il calciatore, mentre la società bianconera spinge per il diritto. La chiave può essere Kaio Jorge. Se il brasiliano si trasferisse in prestito in Sardegna, infatti, il Cagliari potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto e mettere la strada in discesa, verso la chiusura dell’affare.

nandez-cagliari

fonte: ilbianconero.com