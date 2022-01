Nandez Juve, ultime ore per chiudere! Gli aggiornamenti

Nandez Juve – E’ stata una giornata convulsa, e non è detto che finirà in maniera così rapida, così netta. Fino alle 20 c’è speranza per tutti, figuriamoci per un giocatore già bloccato come Nahitan Nandez.

Nandez Juve, ecco cosa sta succedendo

Il centrocampista del Cagliari è in attesa di segnali da Torino dopo la fumata grigia di ieri: la Juve ha provato a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, inserendo nel pacchetto anche quello (secco) di Kaio Jorge. Alla fine, Giulini non ha aperto e l’affare non si è ancora fatto, anche per motivi economici.

L’ULTIMA PAROLA – La sensazione è che ad avere l’ultima parola sia Massimiliano Allegri. Con Ramsey in uscita e la partenza di Bentancur, il solo arrivo di Zakaria potrebbe non bastare.

La duttilità dell’uruguaiano piace al tecnico, ma andrà evidenziato certamente il problema legato ai tanti infortuni. Comunque, c’è una giornata intera di mercato da vivere e capire. Anche per Nandez.

calciomercato-juve

fonte: ilbianconero.com