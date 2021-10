Nedved in conferenza: “Dybala? Siamo a buonissimo punto”

Nedved in conferenza – Pavel Nedved parla in conferenza stampa al termine dell’Assemblea degli Azionisti.

COMPETITIVITA’ – “Abbiamo avuto dei successi con giocatori in età avanzata. Due anni fa abbiamo iniziato a cambiare la squadra. A cercare di ringiovanirla, pur mantenendo il risultato sportivo che chiaramente non è così semplice quando inserisci giocatori giovani. Sapendo comunque che conta il risultato, la vittoria. Siamo consapevoli e sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo tutti cosa fare. Lo sanno anche i giocatori. Questa società ce l’ha nel DNA la vittoria. Lo stiamo seguendo. Abbiamo difficoltà perché abbiamo avuto un periodo bello, l’ultima non è andata come speravamo. Ma domani ce n’è già un’altra. Ripartire e fare risultato”.

Nedved conferenza, le parole su Dybala

SCUDETTO – “Sì, io mi allineerei all’allenatore. Parlare di scudetto e obiettivi è difficile, pensiamo a una partita alla volta. Pensiamo agli avversari davanti a noi, cercando di recuperare posizioni. Parlare di obiettivi in questo momento è difficile, abbiamo meno punti ma dobbiamo pensare che ci sono tante partite da giocare, si può recuperare tranquillamente”.

ROSA SUFFICIENTE – “Sì, crediamo lo sia. La rosa è molto buona. Vogliamo il massimo dai giocatori. Interventi a gennaio li valuteremo, ma credo sia di valore assoluto per i primi posti”.

DYBALA – “Rinnovo? Siamo a un buonissimo punto, è tornato in forma a giocare le partite. Aspettiamo un attimo e cerchiamo di chiudere. Ma siamo a un buonissimo punto”.

