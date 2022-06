In attesa della scelta di Angel Di Maria, alla Continassa si valutano in ogni caso le alternative. E sono tante, come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Niente Di Maria? La Juve avrebbe tre alternative

Stuzzica l’idea David Neres, venticinquenne brasiliano sbocciato nell’Ajax e ora allo Shakhtar Donetsk. Sul giocatore c’è la concorrenza del Benfica, che al momento appare favorito. Sempre nello Shakhtar gioca Mykhailo Mudryk, talento classe 2001, esterno d’attacco ucraino dal futuro assicurato.

Risponde alla voce esperienza, invece, Filip Kostic: il serbo dell’Eintracht Francoforte costa attorno ai 20 milioni ma, con il contratto in scadenza nel 2023, si potrebbe anche non andare oltre i 15 milioni.