Niente Juve per Morata, ecco dove può finire

Di rientro all’Atletico dopo il mancato riscatto da parte della Juventus, Alvaro Morata potrebbe non fermarsi a Madrid. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Morata torna in Inghilterra?

Nel suo futuro, infatti, potrebbe esserci di nuovo Londra con l’Arsenal che, secondo il «Mirror», avrebbe deciso di puntare dritto su di lui pagando una cifra vicina ai 35 milioni di euro che i bianconeri non hanno versato per il riscatto concordato con i colchoneros. I Gunners avevano pensato per l’attacco anche a Gabriel Jesus e Tammy Abraham ma entrambe le opzioni sono molto più onerose, da qui la scelta di andare su Alvaro.