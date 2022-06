Non solo De Sciglio, pronto altro rinnovo in casa Juve

Mattia De Sciglio ha prolungato il suo contratto con la Juventus sino al 2025, ieri l’annuncio del club bianconero. Ma un altro rinnovo è pronto.

Rinnovi Juventus, dopo De Sciglio c’è Fagioli

Il terzino sui social ha commentato: «Orgoglioso di difendere ancora questi colori e di continuare a far parte di questa grande famiglia».

Ieri a Milano, come racconta la Gazzetta dello Sport, incontro positivo ma non definitivo con l’agente di Nicolò Fagioli. Con Andrea D’Amico, infatti, si è parlato per il rinnovo del contratto. Si sta ragionando sul prolungamento dal 2023 al 2026. Il centrocampista ex Cremonese è ben disposto alla firma, ma vorrebbe garanzie sulla permanenza in rosa nel 2022-23.