Non c’è solo Di Maria, la Juve studia due alternative

In attesa che termini la lunga riflessione di Di Maria, la Juve non resta però con le mani in mano. E per quel che riguarda le alternative, ci sono diversi nomi come racconta il Corriere dello Sport.

La Juventus studia David Neres e Kostic

Dal Brasile si registrano sempre più insistenti le voci riferite all’interessamento per David Neres dello Shakhtar, a sua volta nel mirino del Benfica: in regia c’è il suo agente Giuliano Bertolucci, che ha già portato alla Juventus Kaio Jorge.

Caratteristiche diverse quelle di Filip Kostic, a metà strada tra il rinnovo con l’Eintracht e il salto in A: con i bianconeri un’intesa non sembra lontana sulla base di un triennale da 2,5 milioni a cui aggiungerne circa 15 per il cartellino.