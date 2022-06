Non solo Pogba, tutti i ritorni a casa Juventus

L’operazione Pogba è quindi solo in attesa dell’ufficialità. Ma non è una novità l’effetto grande ritorno in casa Juve, soprattutto in questa era targata Andrea Agnelli. Ma questa Juventus ha visto già in passato tanti ritorni, come racconta il Corriere dello Sport.

Quanti ritorni a casa Juve

È sufficiente guardare in panchina, Allegri è tornato a distanza di due anni dall’addio. L’ultimo grande ritorno è stato quello di Morata. Un biennio dal 2014 al 2016, prima di tornare nel 2020 con la formula del prestito biennale. Romantica la storia di Buffon: via nel 2018 dalla Juve, una sola stagione al Psg e poi il rientro a 41 anni. Il caso di Bonucci è forse il più clamoroso: fuga in direzione Milan nel 2017, ritorno alla Juve già la stagione successiva in cambio di Mattia Caldara. E poi ancora Alessandro Matri, Martin Caceres, Fabio Cannavaro.