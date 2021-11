Non solo Vlahovic, tutti i piani B per l’attacco Juve

Dusan Vlahovic è l’obiettivo numero uno (verrebbe da dire, anzi, numero 9…) per l’attacco della Juventus. Ma non è certo un’operazione semplice: i costi rischiano di impennarsi e i rapporti con la Fiorentina non sono sempre idilliaci.

Se il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini non dovesse quindi riuscire a prendere, tra gennaio e giugno, il centravanti serbo, esiste un piano B? Altroché! Ne esistono diversi, e ce li elenca Calciomercato.com.

Mauro Icardi: vecchio pallino di Paratici, ora che non c’è più lui e che il centravanti del PSG va per i 29 anni non lo rendono più la soluzione più appetibile.

Darwin Nunez: il nome nuovo di cui vi abbiamo già parlato in questi giorni, le cifre per il 22enne del Benfica sono simili a quelle per Vlahovic.

GLI ALTRI NOMI – Alexandre Lacazette (classe 1991 in scadenza con l’Arsenal a giugno 2022), Anthony Martial (classe 1995 del Manchester United), Gianluca Scamacca (classe 1999 del Sassuolo) e Lorenzo Lucca (classe 2000 del Pisa).

vlahovic-triste-fiorentina

fonte: ilbianconero.com