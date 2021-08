Nunziata sicuro: “Kaio Jorge sa fare tutto”

Nunziata sicuro – Due volte a un soffio dal trionfo europeo Under 17, con la sua Italia battuta solo in finale dall’Olanda nel 2018 (ai rigori) e nel 2019, una volta a due passi dalla finale del Mondiale, sempre Under 17, con i suoi azzurri eliminati ai quarti dal Brasile padroni di casa e poi campione.

Carmine Nunziata, oggi ct dell’Italia Under 19 che l’8 agosto si ritroverà per cominciare a preparare la prima fase dell’Europeo in programma a ottobre, di talenti ne ha cresciuti e ne ha affrontati a decine.

Tra quest’ultimi, proprio in quel quarto di finale del Mondiale 2019, anche l’ultimo colpo del mercato bianconero: Kaio Jorge. Studiato come i suoi compagni per preparare la partita, seguito con attenzione durante i 90 minuti.

Nunziata, che ricordo ha di Kaio Jorge?

«In quel Brasile era sicuramente uno dei giocatori più importanti. Bravo tecnicamente, bravo a fare da punto di riferimento e a giocare con la squadra. Intelligente nel muoversi, sia incontro che in profondità. E ricordo che era anche un giocatore generoso. Sicuramente un calciatore forte».

Le sue caratteristiche più spiccate?

«Buona tecnica, una bella gestione della palla, un bel dribbling soprattuto con il destro».

Il ruolo?

«È una prima punta che sa giocare con i compagni, che lega bene il gioco. Un punto di riferimento in grado di giocare di sponda per poi scattare in profondità: dà e va. È un vero regista avanzato, che attacca bene la porta».

calciomercato-juve

fonte: tuttosport.com