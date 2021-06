Nuova squadra Buffon, arriva la scelta di Gigi

Nuova squadra Buffon – Gigi Buffon tornerà al Parma. Questa la notizia che vi abbiamo dato noi ieri. Una chiusura romantica e nostalgica del cerchio!

Secondo Sky Sport lui vuole addirittura giocare ancora due anni, e sogna di essere almeno il terzo portiere dell’Italia ai Mondiali 2022. In tal caso, la strategia sarebbe quella di raggiungere questo traguardo con una pronta risalita in Serie A della squadra emiliana.

Il leggendario portiere bianconero e azzurro ha ricevuto diverse proposte dall’Italia e dall’estero: come detto ieri, Genoa e Besiktas su tutte. Ma anche il Barcellona in precedenza. Tuttavia ha preferito rimanere in Italia e tornare là dove tutto è cominciato.

Nuova squadra Buffon, c’è la scelta di Gigi

I MOTIVI DELLA SCELTA – Trasferirsi nella squadra dei proprietari americani Krause soddisferebbe i requisiti che lui stesso aveva enunciato per continuare a giocare: essere protagonista e poter vincere. La big estera gli consentirebbe di vincere ma non di essere titolare, la squadra media italiana gli darebbe la titolarità ma non la possibilità di vincere.

Ed ecco allora che un Parma progettato per un pronto ritorno in A, vicino geograficamente a Milano dove abita la sua famiglia, e a cui lui storicamente deve molto, gli dà l’opportunità di lottare al vertice (in Serie B, ma si tratta pur sempre di vincere un campionato) col ruolo da gran protagonista che lui cerca. Ultimo dettaglio: l’allenatore del Parma è il suo ex compagno di squadra alla Juve Enzo Maresca.

gigi-buffon-juventus-2020

fonte: ilbianconero.com