Nuovo attaccante Juve: due big sul taccuino, occhio a Kean

Nuovo attaccante Juve – Non ci sono segnali di divorzio: sembra una frase fatta e fatta da mille ripetizioni. Ma la situazione attorno a Cristiano Ronaldo è proprio questa: non c’è un passo in direzione saluti, nonostante il Psg resti vigile e CR7 non si sia proprio esposto in merito alla permanenza a Torino.

Tutto in ballo e anche la Juve prova a fare un paio di passi in avanti, giusto per cautelarsi. Anche per questo, l’obiettivo in attacco non è stato totalmente definito: sarà un giovane se CR7 rimarrà, sarà un big se dovesse andar via Cristiano, da affiancare ovviamente ad Alvaro Morata.

Nuovo attaccante Juve, ecco la 4° punta

I BIG SUL TACCUINO – Come racconta Tuttosport, i nomi sono quelli di Gabriel Jesus e Mauro Icardi. Alla Continassa ci si avvicina al summit con Mendes con attenzione ai particolari, e allora la Juve prova a giocare anche d’anticipo sui possibili sostituti, individuati nel brasiliano e nell’argentino. Entrambi dipendono però dalle situazioni in entrata delle rispettive squadre: se Kane dovesse andare al City, a quel punto Jesus sarebbe libero di volare altrove; situazione intrecciata a Mbappé, invece, quella dell’argentino.

I GIOVANI – Se Cristiano rimane, occhio a Kaio Jorge: il 19enne si svincolerà a dicembre e con un indennizzo può essere portato a casa. Potrebbe arrivare a prescindere da Ronaldo, insomma, e c’è da superare la concorrenza del Milan. Nelle ultime ore, per TS, c’è stato un ritorno di fiamma per Kean: è rientrato all’Everton in prestito, e così vorrebbe riprenderlo la Juve…

kean-psg-allenamento

