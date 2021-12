Nuovo attaccante Juve, ore decisive: i dettagli

Nuovo attaccante Juve – I numeri dei primi quattro mesi di campionato spiegano come la Juventus tiri in porta come le squadre che la precedono (Inter esclusa) o che la inseguono da vicino in Serie A: stessa quantità e qualità di tentativi, ma una percentuale spaventosamente bassa di concretizzazioni.

Ci sono sette squadre che hanno una percentuale realizzativa maggiore. Insomma, i bianconeri non sono undicesimi nella classifica dei gol fatti perché faticano a tirare in porta, ma, liofilizzando le statistiche, perché tirano male.

E così la punta di gennaio della Juventus va cercata nel reparto opportunità del calciomercato. Quattro nomi sono circolati con insistenza, finora, ma tutti e quattro si stanno progressivamente raffreddando in queste settimane. Edinson Cavani, anzi, sembra proprio essere stato depennato, considerato il fatto che probailmente andrà al Barcellona a sostituire Aguero e che non aveva intenzione di firmare per la Juventus.

Nuovo attaccante Juve, ecco chi può arrivare

Ma anche l’altro attaccante dello United, Anthony Martial, 26 anni, non convince: non corrisponde all’identikit del “nove classico” e di realizzatore spietato (assomiglia molto a Morata, per dire). E Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal? Ha 32 anni e anche un contratto breve (1 anno e mezzo) sarebbe onerosissimo, visto che guadagna 15 milioni netti a stagione.

Resta Mauro Icardi: ma il Psg è disposto a un prestito semplice, magari per sei mesi? E, dopo le note vicende personali, Icardi è nelle condizioni psicofisiche ideali per caricarsi la responsabilità dei gol juventini? Allegri ha bisogno di certezze. E quindi? La ricerca continua, in attesa del recupero fisico degli attaccanti in rosa.

Rispunta il nome di Arkadiusz Milik, che a Marsiglia non si è mai ambientato del tutto ed è un vecchio pallino bianconero. E piace sempre Gianluca Scamacca, anche se, come Vlahovic, difficilmente abbandonerà il suo club a gennaio. Insomma, la Juventus continua la caccia al gol. In campo e fuori.

cavani-manchester-united

fonte: tuttosport.com