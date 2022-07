Nuovo contatto Bayern-Juve per De Ligt: le ultime

Il Bayern Monaco, con il portafoglio rigonfio per l’incasso di 45 milioni dal Barcellona per la cessione del bomber Lewandowski, ha nuovamente bussato alla porta della Juventus mettendo sul tavolo gli argomenti che i bianconeri si aspettavano per cedere De Ligt. Ne parla Tuttosport.

De Ligt verso il Bayern

Il rompicapo si risolve con la formula che consentirà di monetizzare per la cessione del difensore la cifra di 80 milioni con bonus. Restano da limare ancora alcuni dettagli che non smuoveranno l’ordine di grandezza dell’operazione. Operazione che consentirà di creare una significativa plusavalenza in quanto tre stagioni or sono l’olandese venne contrattualizzato per cinque anni, pagando 75 milioni di euro per il suo cartellino dall’Ajax. Dunque non resta che attendere l’annuncio ufficiale.