Nuovo terzino Juve, chi sostituisce Alex Sandro?

Come raccontato dai quotidiani specializzati, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in occasione degli incontri con la dirigenza avrebbe scritto e messo sul tavolo diversi nomi di mercato. A partire da un terzino.

Terzino Juve, un nome sul tavolo

Se il 4-3-3 sarà lo sbocco naturale della Juventus 2022-23 ci sono dei giocatori che gli garberebbero. Davanti a Szczesny, Danilo a destra con Matthijs de Ligt al centro, poi da capire chi arriverà dopo Chiellini con Bonucci che avrà bisogno di rifiatare ogni tanto.

Senza contare il rendimento di Alex Sandro: vuoi mettere Renan Lodi? Il problema è che il terzino sinistro dell’Atletico Madrid non costa poco – almeno 45 milioni – e poi Alex Sandro non ha offerte da valutare, potrebbe rimanere alla Juve fino a fine contratto nel giugno 2023. Detto che Emerson Palmieri resta in pole perché nel mix gradimento/costi non sembra avere eguali in giro per l’Europa.