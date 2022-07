Offerta Juve per Koulibaly! Le ultime

Kalidou Koulibaly e la Juventus? Prima mossa ufficiale per cercare di assicurarselo dopo 8 stagioni con il Napoli. Ieri Federico Cherubini ha incontrato a Milano Fali Ramadani, procuratore del difensore del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Offerta Juve per Koulibaly

L’incontro tra il responsabile dell’area sportiva bianconera e il rappresentante del difensore senegalese arriva al momento opportuno. Offerta economica rilevante: un triennale da 6 milioni netti più bonus facili. Al Napoli invece la dirigenza bianconera è pronta a offrire 30 milioni di euro, una base non lontana dalla quotazione di 40 fatta da De Laurentiis in un recente passato. Ma è presto per addentrarsi nella trattativa.