Huijsen ha tanti club interessati, sia in Italia, dove ad esempio piace all’Atalanta, che ha perso Scalvini per infortunio, sia all’estero. Soprattutto in Germania, con Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen in prima fila. E poi c’è il Psg che sta cominciando a fare sul serio con il suo entourage. Come riferisce La Stampa, il club francese starebbe anche ipotizzando una prima offerta da circa 20 milioni al club bianconero.

fonte: ilbianconero.com