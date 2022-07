Offerta ufficiale del Bayern per De Ligt, le cifre

Il Bayern Monaco sorpassa il Chelsea per Matthjis De Ligt e la Juve sorride. Nella giornata di ieri il club ha confezionato un’offerta intorno agli 80 milioni più 10 di bonus per arrivare a 90. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Offerta Bayern De Ligt

Matthjis non ha mai nascosto la sua simpatia per il club campione di Germania, ma ieri nel suo entourage si sono affrettati ad allontanare le indiscrezioni che vogliono già dare per chiuso l’affare con l’assenso del giocatore. Tutto sarà più chiaro nel weekend, quando a Torino sbarcherà anche la ex socia di Mino Raiola che rappresenta il nazionale olandese.