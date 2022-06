Operazione Di Maria, blitz Juve: doppia offerta

Il mercato della Juve ad oggi ruota attorno ad Angel Di Maria a parametro zero, richiesto da Max Allegri. Su questo fronte ci si prepara a giorni di riflessioni, secondo il CorSport.

Affare Di Maria, cosa manca per il sì?

L’argentino ha incassato una doppia offerta da parte della Juve e deve rispondere: il club preferirebbe ingaggiarlo per due stagioni, El Fideo vuole rientrare in Argentina tra dodici mesi. Per far quadrare i conti la Juve ha preparato una proposta biennale da 7,5 milioni e una di un anno ma con ingaggi differenti – 5,5-6mln – al netto delle tasse.



L’ex PSG ha manifestato l’interesse a chiudere la carriera europea con la Juve, ma prende tempo per riflettere. Per il momento ha dato priorità alla Juve, non sarebbe però un problema enorme trovare un’altra squadra per giocatore del suo livello.