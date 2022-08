Paredes alla Juve, Sky: “Affare vicino”

Paredes alla Juve – Non solo Arkadiusz Milik, la Juventus si avvicina anche a Leandro Paredes. Un’idea che era nella testa della dirigenza bianconera da tempo e adesso Allegri potrebbe abbracciare nei prossimi giorni anche il rinforzo a centrocampo (oltre a quello in attacco che sembra imminente).

Paredes alla Juve, è quasi fatta

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti proficui tra la Juventus e il Paris Saint-Germain che hanno sbloccato la trattativa. Le due società stanno imbastendo la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo se i bianconeri dovessere raggiungere determinati obiettivi come per esempio la qualificazione in Champions.

Paredes quindi si avvicina a diventare un giocatore della Juventus ed è il rinforzo a centrocampo per Allegri. Un giocatore che potrà sia coprire l’assenza di Pogba, sia portare qualità ed esperienza per far tornare i bianconeri in vetta alla Serie A. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.