Paredes alla Juve? E’ il piano B di Cherubini

Paredes alla Juve? – La Juve spinge per Manuel Locatelli e tiene vivo il sogno Paul Pogba, grazie soprattutto al possibile intreccio con Cristiano Ronaldo. Un sogno che però rischia di complicarsi.

Le parole d’amore, ve l’abbiamo raccontato ieri, del Polpo per la Juve aprono vecchie strade al mercato e il club bianconero ci pensa, ma sdovrà trovare i fondi per portare a compimento il colpo. Intanto, però, anche altri club si fanno avanti: su tutti, come sempre, il Paris Saint-Germain.

Paredes alla Juve? I piani della Juve

I francesi non sono solo la meta più credibile per il portoghese in caso di separazione dai bianconeri, ma anche il club che si sta muovendo con decisione sul Polpo. Il feeling con Mino Raiola, la voglia di Pogba di cambiare aria e i parametri di investimento infiniti dello sceicco Nasser Al-Khelaifi, che dopo aver coperto d’oro Gigio Donnarumma e Wijnaldum, vuole fare lo stesso con Pogba. Nelle chiacchierate Raiola-Psg si parla quindi di Moise Kean, che vorrebbero acquistare a titolo definitivo dall’Everton, e proprio di Pogba.

Alla Continassa, nonostante il feeling tra Paul e Massimiliano Allegri, i messaggi d’amore e la comune volontà, non continuano a tenere Pogba nella lista dei sogni e sicuramente non parteciperanno ad aste con il Psg.

Se arriverà l’affondo parigino, quindi, poco potrà essere fatto. Il primo obiettivo resta Locatelli, ma un altro centrocampista serve e, come riporta Tuttosport, c’è Leandro Paredes come alternativa. Pjanic un nome che resta vivo a condizioni favorevoli, mentre Tolisso si raffredda. Sandro Tonali, non ancora riscatto dal Milan, non rientra invece tra le idee bianconere.

locatelli-sassuolo-2020

fonte: ilbianconero.com