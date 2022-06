Paredes alla Juve, il PSG fissa il prezzo

Paredes alla Juve? Spunta di nuovo l’importante pista per il centrocampo della Juventus. Non solo Pogba, c’è anche l’ipotesi legata a Leo Paredes per rinforzare la zona mediana del campo dei bianconeri.

La Juventus come rinforzo per il centrocampo stava corteggiando Leandro Paredes in uscita dal Paris Saint Germain.

Stando a quanto riferisce Il Corriere dello Sport tra le due parti ci sono stati nuovamente dei contatti e i parigini sarebbero disposti a lasciar partire il centrocampista a fronte di un’offerta di circa 20 milioni di euro.