Paredes Juve, decisione netta del PSG

Christophe Galtier è stato di parola. L’allenatore del Psg, venerdì in conferenza, aveva preannunciato la convocazione di Paredes per la sfida col Monaco di stasera e ieri il nome dell’argentino è comparso in lista. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes Juve, la situazione

Uno stop nella trattativa con la Juventus? Non proprio. I due club sono già in parola, ma a ritardare lo sbarco del regista è anche la situazione in casa Psg: Fabian non è ancora arrivato, Vitinha è indisponibile e in mediana Galtier ha chiamato il classe 2006 Zaire-Emery. Paredes fa ancora comodo, anche se difficilmente giocherà dal via. La Juve ha così preso atto, rinviando per ora la conclusione dell’affare.