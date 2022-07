Paredes Juve, ecco la differenza col PSG

Le uscite di Ramsey e Arthur servono per liberare spazio, in campo e nel bilancio, per Leandro Paredes, un regista che colmerebbe un vuoto a centrocampo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Paredes verso la Juventus

I contatti con il Psg e l’entourage del giocatore sono in corso; l’argentino, considerato un esubero dai parigini, raggiungerebbe di corsa l’amico Di Maria a Torino ma c’è ancora da lavorare per giungere al traguardo. La Juve ha iniziato la discussione sulla base di 15 milioni, tra quota fissa e bonus; il Paris rimane al momento fermo sulla richiesta di 20.