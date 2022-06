Paredes Juve, un emissario PSG in arrivo in Italia

Un emissario del PSG è atteso in Italia nelle prossime ore. E, salvo cambi di programmi, incontrerà anche la Juventus. Al centro dei discorsi, stando a quanto filtra da fonti parigine, ci sarà Leandro Paredes . Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Mercato Juve, incontro col PSG per Paredes

L’ex Roma e Empoli, nel mirino della Juventus, è tra i giocatori segnalati in uscita. I dirigenti bianconeri monitorano le situazione in attesa di sbloccare qualche cessione. Se Arthur dovesse andare alla Roma, Paredes potrebbe prendere il posto dell’ex Barcellona. Attenzione anche a Rabiot: il francese punta a lasciare Torino un anno prima della scadenza per tentare una esperienza in Inghilterra.