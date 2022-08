Paredes Juve, ecco la formula con cui si può chiudere

Oggi deve essere il giorno di Leandro Paredes alla Juventus. Il club bianconero confida, infatti, di limare in giornata i dettagli per l’arrivo a Torino dell’argentino di proprietà del Psg. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes Juve la formula

Con il Psg non c’è ancora un accordo, nonostante la volontà di chiudere l’operazione. Si ragiona su di un prestito con riscatto condizionato, ma l’ok finale ancora non è arrivato. La Juve spinge: se Paredes giocasse almeno il 50% delle partite, il diritto si trasformerebbe in obbligo, a patto che i bianconeri si qualifichino per la prossima edizione della Champions League. Le cifre: prestito oneroso più riscatto fissato tra i 14 e i 15 milioni più bonus.