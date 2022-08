Paredes-Juve, i dettagli del possibile accordo

Leandro Paredes? Il suo futuro si chiama Juventus. Questione di dettagli, che potrebbero essere limati nelle prossime ore per consegnare ad Allegri il regista voluto e a lungo rincorso in estate. Ne parla Tuttosport.

Paredes Juve i dettagli

Nella giornata di ieri Juventus e Psg continuavano a portare avanti la trattativa. Le formalità che mancano riguardano la formula: la Juventus non vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto e ha sempre puntato al prestito oneroso con diritto, ora con il Psg si lavora a una soluzione ibrida con l’obbligo che scatterebbe solo in caso del raggiungimento di determinate condizioni. Dettagli per una cifra comprensiva dell’operazione che dovrebbe essere di 15 milioni.