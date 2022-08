Un amico aspetta Paredes alla Juve: ecco chi è

Leandro Paredes sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. L’accordo con il Psg è stato trovato nella tarda serata di ieri, e in bianconero lo aspetta un suo grande amico come racconta la Gazzetta dello Sport.

Un amico di Paredes lo aspetta alla Juve

Lo aspetta il suo grande amico Angel Di Maria. I due erano compagni al Psg, lo sono nella nazionale argentina e lo sono stati in vacanza con le famiglie a Ibiza prima della nuova stagione. Forse è proprio nell’isola delle Baleari che hanno parlato della prospettiva di riunirsi di nuovo a Torino. Tanto che è lo stesso agente ad aver trattato per il Fideo a luglio, poi per Paredes in questo ultimo mese.