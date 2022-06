Paredes chiama la Juve, ipotesi affare col PSG

Leandro Paredes? La Juve sta cercando di acquistare il centrocampista argentino del PSG e vorrebbe affidargli la regia nel nuovo progetto tattico. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes Juventus, scambio col PSG?

Il piano della Juve prevederebbe uno scambio con Kean: Moise al Psg e Leandro in bianconero. Un affare per entrambi i club, Leo ha il contratto in scadenza nel 2024, mentre Kean deve essere riscattato dalla Juve. Uno scambio alla pari, valutando i due giocatori proprio intorno ai 30 milioni, consentirebbe al Psg e alla Juve di effettuare un’operazione tecnicamente valida senza rimetterci dal punto di vista economico.