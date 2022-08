Affare Paredes, ecco chi sta provando a portarlo a Torino

Oggi deve essere il giorno di Leandro Paredes alla Juventus. Il club bianconero confida, infatti, di limare in giornata i dettagli per l’arrivo a Torino dell’argentino di proprietà del Psg. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes Juve, chi lo porta a Torino?

Ieri sera ha assistito dalla panchina alla gara del Psg contro il Monaco. Galtier l’aveva convocato, non ha messo piede in campo. A logica, un segnale che l’avventura dell’argentino in Francia sia agli sgoccioli. Ma anche tra l’entourage del giocatore, al contrario dei giorni scorsi, ora regna la prudenza. Lisandro Pirosanto, l’uomo che ha portato Angel Di Maria a Torino, continua a lavorare alacremente per mediare tra le parti.