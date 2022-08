Mercato Juve, Paredes ad un passo!

L’accordo tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Leandro Paredes è ormai da dare per scontato. Tutte le attenzioni sono già rivolte all’arrivo del centrocampista argentino, il numero uno della lista di Max Allegri per il ruolo di regista. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

Paredes Juve c’è l’accordo

Da tempo Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva juventina, ha raggiunto l’intesa con Lisandro Pirosanto, il nuovo agente dell’argentino. Anche ieri sono proseguiti i contatti tra i due club per definire i termini di un prestito che prevederà il diritto di riscatto: si parla di cinque milioni di euro, mentre la forbice prevede un riscatto per altri quindici. Da tempo i vertici bianconeri hanno pattuito l’ingaggio per la prossima stagione: sette milioni di euro netti.