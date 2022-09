Paredes-Milik, cosa vuole fare la Juve con loro?

Alla Juventus l’ultimo bilancio, presentato lo scorso venerdì con un rosso da 254 milioni di euro nel 2021-22, non lascia molte alternative: le spese vanno abbassate, a cominciare dal monte ingaggi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes-Milik, le ultime

Leandro Paredes dovrà pensare alla sua situazione: il prestito dal Psg può trasformarsi in acquisto definitivo raggiungendo risultati individuali e di squadra già prefissati dalle due squadre, ma nel caso non si raggiungano tali condizioni, non è scontata nemmeno la sua permanenza. Anche Arek Milik è in prestito, ma solo con diritto di riscatto: se il polacco continuerà a fare così bene non è escluso che la Juve possa pensare a comprarlo per 7 milioni.