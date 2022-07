Paredes vuole la Juve, messaggio a Di Maria

Leandro Paredes strizza l’occhio alla Juve attraverso Angel Di Maria. Ieri il Fideo ha postato sui suoi profili social le foto che lo ritraggono in allenamento, ed il suo connazionale ha risposto. Lo fa notare il Corriere dello Sport.

Paredes vuole la Juventus

«Rimaniamo concentrati sul nostro precampionato» ha scritto l’attaccante argentino. Immediata la reazione di Leandro, ex compagno al Paris Saint-Germain ma soprattutto suo grande amico. «Mamma mia Angel, come parli italiano…» ha scritto il centrocampista, che conosce la nostra lingua grazie al triennio trascorso in Italia tra Chievo, Roma ed Empoli. Solo scherzi e battute tra amici ma è indubbio che la Juve stia guardando attentamente a lui per regalare ad Allegri quel play che tanto manca nel centrocampo bianconero.