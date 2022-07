Pau Torres Juventus, novità dell’ultim’ora

Matthijs de Ligt ieri ha giocato forse per l’ultima volta con la maglia della Juventus. E non dovrebbe sostituirlo Pau Torres del Villarreal, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Pau Torres non verrà alla Juventus

La Juventus si sta già muovendo per portare a Torino il successore dell’olandese. Sfumato Koulibaly, il preferito di Massimiliano Allegri, nelle ultime ore si è raffreddata anche la pista Torres, mancino del Villarreal: il centrale ha il gradimento del tecnico ma anche un costo molto alto. Gli spagnoli sarebbero disposti a cederlo per non meno di 50 milioni, cifra considerata troppo altra per la Juventus.