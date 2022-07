Affare Pau Torres, il Villarreal apre all’addio! I dettagli

Se il Bayern deve avvicinarsi alle richieste della Juventus per acquistare De Ligt, secondo la Gazzetta dello Sport la pista per prendere Pau Torres dal Villarreal sembra più semplice.

Affare Pau Torres

Se per Bremer bisogna valutare le mosse dell’Inter, la strada al momento sembra più libera per Pau. Libera, ma non economica: il Villarreal è pronto a cedere il giocatore, ma chiede 50 milioni di euro. Il difensore apprezza la soluzione bianconera e i contatti con i suoi agenti sarebbero stati positivi, ma la cifra è elevata.