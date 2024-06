Pedullà: “Lascerà la Juventus al 100%, è stato un acquisto sbagliato”

Calciomercato Juve: procede parallelo l’asse acquisti e cessioni. Da una parte gli arrivi virtuali e presto anche effettivi di Michele Di Gregorio e Douglas Luiz, dall’altra le uscite imminenti di Wojciech Szczesny in direzione Arabia Saudita e quelle di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior prossimi a sbarcare a Birmingham per un’operazione che diventerà concreta tra pochissime ore.

Calciomercato Juve, Pedullà annuncia uscita De Sciglio

Ma la lista di sbarco di Cristiano Giuntoli è ancora piena e comprende diversi profili in scadenza imminente o, pur blindati con un contratto, non sono propriamente nei programmi soprattutto con la nuova gestione targata Thiago Motta. Tra questi ce n’è uno in particolare che ha già quasi entrambi i piedi fuori dalla Continassa come confermato da Alfredo Pedullà in un suo video su Youtube: si tratta di Mattia De Sciglio.

“Ha vissuto la sua fase con la Juventus ed è stata dal mio punto di vista un’operazione sbagliata voluta dal precedente allenatore che lo ha sempre apprezzato e cercato”, ha dichiarato il giornalista. E ancora: “Da quando è arrivato sinceramente non ho visto tracce di un rendimento accettabile e né di una titolarità costante. Allegri lo ha fatto anche giocare ma il mio concetto di un esterno moderno è più Cambiaso che De Sciglio, con tutto il rispetto. Non discuto il giocatore ma l’età avanza anche per lui e credo che in qualche modo troveranno una soluzione perché non rientra nei piani della Juventus.