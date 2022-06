Cambiaso libera Pellegrini, addio in casa Juve

Andrea Cambiaso ha detto sì alla Juventus. Il difensore del Genoa è pronto a firmare un contratto di quattro stagioni con il club, che ha battuto una concorrenza agguerrita. E libererà Luca Pellegrini dai bianconeri.

Addio Pellegrini alla Juventus

Ieri è stata una giornata cruciale per la trattativa. In bianconero Cambiaso farà concorrenza ad Alex Sandro sulla corsia sinistra: il brasiliano vuole concludere la sua avventura in bianconero per poi svincolarsi la prossima estate. Perciò sarà destinato a partire Luca Pellegrini dopo una sola stagione agli ordini di Allegri. La Juventus chiede però almeno 10 milioni e molte pretendenti si sono già allontanata, spaventate dalla cifra. Non i club di Premier con il Fulham in pole position per acquistare il difensore classe ’99 che ambisce a giocare con più continuità dopo le 21 presenze nella passata stagione.