Pellegrini Juve, ora si valuta di nuovo il prestito: la situazione

Cosa succede con Luca Pellegrini? E’ tornato per la terza estate consecutiva a Torino: ha svolto la preparazione e ora rischia di lasciare la Juve ancor prima di iniziare la nuova stagione. Ancora in prestito, dunque non definitivamente.

Il club inizialmente aveva puntato forte sul giocatore: l’aveva valutato 22 milioni nell’operazione che aveva poi portato Spinazzola alla Roma. Con Sarri si era deciso di girarlo al Cagliari; con Pirlo era finito al Genoa. E con Allegri?

DE SCIGLIO CHIUDE – Con Allegri c’è stato il sorpasso di Mattia De Sciglio, pupillo del tecnico. Raiola è già al lavoro per trovare una nuova soluzione per Pellegrini, che intanto piace al Napoli, alla ricerca di un terzino in quel ruolo. Se si concretizzerà l’interesse, lo dirà solo il tempo. E la proposta in arrivo dalla Campania in direzone Torino.

fonte: ilbianconero.com