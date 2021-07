Pellegrini Juve, ecco che ruolo avrà con Allegri

Pellegrini Juve – La Juventus ha scelto, il vice Alex Sandro sarà Luca Pellegrini. Classe ’99, preso nell’estate 2019 dalla Roma ma in realtà non ha mai giocato con la maglia bianconera: due stagioni fa era in prestito al Cagliari, l’anno scorso ha giocato sempre in prestito al Genoa. Dopo un periodo di rodaggio è arrivato il momento del grande salto, che per il terzino sinistro potrebbe rappresentare la svolta della stagione.

IL PIANO DEL CLUB – Dopo aver fatto vedere qualità importanti nelle poche apparizioni con la Roma – 6 presenze nella prima parte della stagione 2018-19 – Pellegrini ha avuto alti e bassi tra Cagliari e Genoa complici anche alcuni problemi fisici. Maran l’aveva voluto prima in Sardegna e poi in Liguria, il suo esonero ha complicato l’avventura del terzino nelle due squadre e ora la Juve ha deciso di puntare su di lui.

Pellegrini Juve, ecco qual è l’idea di Allegri per lui

Lo sguardo è anche pianificato sul futuro, perché l’obiettivo dei bianconeri è quello di valorizzare Pellegrini e dargli continuità per farlo diventare il titolare del futuro e fare cassa con la cessione di Alex Sandro. Per questo l’ex Roma si giocherà anche gran parte del suo futuro a Torino.

AL POSTO DI FRABOTTA – Il giocatore è carico ed è pronto a convincere tutti: sulla carta prenderà il posto di Gianluca Frabotta, anche lui classe ’99 e dopo una stagione nella quale ha convinto poco – Pirlo alcune volte gli ha preferito anche Bernardeschi in quel ruolo – è pronto a lasciare Torino: sul giocatore c’è proprio il Genoa che vorrebbe prenderlo in prestito come fatto con Pellegrini, ma anche l’Atalanta pronta invece a trattarlo a titolo definitivo. La Juve ha scelto, cambia l’alternativa ad Alex Sandro: per Pellegrini è la grande occasione.

