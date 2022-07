Perchè Bremer ha scelto la Juve e non l’Inter?

Bremer verrà ufficializzato il giorno dopo che la Juventus ha annunciato la cessione di Matthijs de Ligt. Ma come e quando è maturata nella testa dell’ormai ex centrale del Torino l’idea di poter andare alla Juve? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il motivo per cui Bremer ha scelto la Juventus

Non è un mistero che avesse da tempo un accordo con l’Inter: tre milioni a stagione sino al 2027. Pensare però che il cambio di rotta sia nato solo per una questione di soldi, dato che guadagnerà molto di più in bianconero, sarebbe limitante. Perché il brasiliano ha aspettato i nerazzurri a lungo. L’Inter però non ha mai chiuso con il Toro, deludendo il giocatore e quando è comparsa all’orizzonte la Juve, i dubbi sono aumentati. Nei giorni seguenti, Bremer ha osservato da lontano, giungendo alla decisione finale.