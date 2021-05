Pirlo al Sassuolo? Primo contatto per firmare subito

Pirlo al Sassuolo? Andrea Pirlo ci riproverà: questo è certo. Dopo il benservito della Juventus, il Maestro è pronto a ripartire e a farlo immediatamente. In attesa che venga ufficializzato l’esonero, il bresciano sta già iniziando a guardarsi attorno: dopo alcuni giorni di attesa, alla fine Allegri ha detto sì e il tecnico deve ripartire dopo una sola stagione a Torino.

Pirlo al Sassuolo? Ecco cosa sta succedendo

OPZIONE SASSUOLO – Come racconta Calciomercato.com, non ha intenzione di stare fermo. Pirlo ha concluso la sua prima stagione da allenatore con due trofei e un posto in Champions, è lui però il primo a non vincere lo scudetto dopo nove titoli di fila.

Per CM, il Maestro ha ricevuto sondaggi dalla Sampdoria, anche qualcosa in più da parte del Sassuolo che deve ancora scegliere l’uomo giusto per il post-De Zerbi. Con i neroverdi, contatti esplorativi già effettuati negli scorsi giorni, la fase delle riflessioni potrebbe portare a breve a un’offerta di un biennale per impostare un nuovo ciclo.

pirlo-mascherina-juve

fonte: ilbianconero.com