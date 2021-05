Pirlo lascia la Juve, ipotesi all’estero per lui

Pirlo lascia la Juve – Per una sera Andrea Pirlo ha provato a togliersi qualche anno di dosso e in occasione della Partita del Cuore s’è nuovamente travestito da Maestro di calcio. Sguardo altero, nessun bisogno di guardare il pallone incollato ai piedi, occhi puntati solamente sul destinatario del prossimo assist.

Pirlo lascia la Juve, possibilità all’estero per lui

I sorrisi rivolti a Pavel Nedved, sia in partita sia durante l’intervallo, l’incrocio con Massimiliano Allegri, con Andrea Agnelli, con John Elkann non svelano nulla se non quello che tutti sanno: se l’avventura alla guida della prima squadra della Juventus si concluderà dopo otto mesi abbondanti, vissuti perennemente in bilico tra una vittoria sudata e una sconfitta inattesa, tra un successo strameritato e un pareggio storico (non per lui, non per la Juve), la separazione avverrà senza traumi.

Sono due le soluzioni che al momento si prospetterebbero a fronte di un esonero del tecnico bresciano: un anno di studio (nel senso di analisi delle varie situazioni nell’attesa di offerte intriganti) oppure l’estero, una soluzione che non può spaventare un tipo fortemente ambizioso e sicuro di sé come Pirlo.

pirlo-panchina-genoa-juve

fonte: tuttosport.com