Pirlo resta alla Juve? Occhio ad Allegri

Pirlo resta alla Juve? – Andrea Pirlo, proprio come il suo maestro Carlo Ancelotti, ha dimostrato di avere sette vite come i gatti. Nel momento più delicato della stagione, l’ex genio bresciano è riuscito ad addolcire l’annata con il secondo trofeo (la Coppa Italia dopo la Supercoppa di gennaio) e una qualificazione Champions League all’ultimo respiro.

Pirlo resta alla Juve? Le ultime da Torino

Il quarto posto salva l’Europa che conta e i conti, però non cancella le difficoltà e il rammarico per non avere mai lottato veramente con l’Inter di Antonio Conte nonostante una rosa di livello probabilmente superiore. Ecco perché la conferma di Pirlo non è ancora sicura. «Non è una partita che fa decidere le strategie di una societa», ha spiegato nel pregara di Bologna il dg Fabio Paratici.

Parole che rafforzano gli spifferi delle ultime settimane. La sensazione è che i dirigenti bianconeri nelle prossime ore peseranno pro e contro, ma sono in molti a sostenere che alla Continassa la decisione sia presa. Può succedere di tutto. Compreso che si arrivi a un divorzio dall’ex regista, che ieri nel post partita si è invece autoconfermato a più riprese. In caso di addio, sarebbe un arrivederci con allegato un biglietto di ringraziamento per i due trofei (Supercoppa e Coppa Italia) aggiunti alla ricca bacheca del J Museum.

baronio-pirlo

fonte: tuttosport.com