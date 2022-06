Pirlo torna ad allenare, ha firmato in Turchia!

Pirlo torna ad allenare. L’ex tecnico dei bianconeri è di nuovo in pista. Dopo la stagione deludente due anni fa con la Juventus, dove ha comunque racimolato una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, Pirlo torna in panchina. Dove? In Turchia. A riportare la notizai è Sky Sport con Gianluca Di Marzio:

È fatta. Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina: l’ex Juventus ha firmato un contratto annuale con il Fatih Karagumruk, squadra di prima divisione turca. Sarà lui l’allenatore del club per la prossima stagione.

Pirlo torna ad allenare, ecco dove

Il Fatih-Karagumruk, che in questa stagione ha concluso all’ottavo posto in classifica, è una squadra che in rosa quest’anno ha avuto tanti volti noti, passati dalla Serie A: in porta c’è Viviano, in difesa Biraschi (rientrerà dal prestito dal Genoa) e Caner Erkin (ex Inter), a centrocampo era presente Lucas Biglia (che però la prossima stagione giocherà con l’Istanbul Basaksehir) e Abdoulaye Touré (rientrerà dal prestito dal Genoa) e in attacco Fabio Borini e Yann Karamoh, con quest’ultimo che era in prestito dal Parma.