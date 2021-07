Pjaca al Torino, visite mediche e firma: i dettagli

Pjaca al Torino – Marko Pjaca è praticamente un giocatore del Torino. Le visite mediche per la società granata le ha già effettuate, manca davvero soltanto la firma. Ne aveva ben donde oggi il presidente Cairo ad affermare che già domani può arrivare l’annuncio!

Stando alle informazione che abbiamo raccolto, la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

Pjaca al Torino, ecco cosa sta succedendo

Non si tratterebbe dunque di un’operazione in uscita a titolo definitivo, bensì dell’ennesimo pellegrinaggio in prestito del talentuoso attaccante croato, un giocatore che prometteva tantissimo ma che è stato “rovinato” dagli infortuni. Al Toro Pjaca troverà un allenatore croato come lui, Ivan Juric.

