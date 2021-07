Pjanic addio Barcellona, il Ds lo scarica: “E’ in vendita”

Pjanic addio Barcellona – Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, conferma le indiscrezioni su Pjanic e Umtiti, per i quali l’avventura in blaugrana è al capolinea: “Tutti al Barcellona conoscono la propria posizione. Pjanic e Umtiti sono due calciatori di livello, lo scorso anno hanno avuto poco spazio e conosciamo il pensiero dell’allenatore – ha spiegato il ds del Barça – anche loro conoscono la propria situazione e stiamo valutando le possibilità di cessione. I primi interessati a una soluzione di questo tipo sono loro, per avere garanzia di maggiore continuità“. Per Pjanic si è parlato di un possibile ritorno alla Juve, un anno dopo il trasferimento al Barça nell’operazione Arthur.

Pjanic addio Barcellona, le parole del DS

“Il rinnovo di Messi? Tra poco riceverete la notizia che tutti stanno aspettando”. Nel corso della presentazione di Memphis Depay, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato anche del rinnovo di Leo Messi. Il contratto del fuoriclasse argentino è scaduto il 30 giugno scorso e al momento non c’è stato nessun annuncio sul rinnovo. Ma il patron del Barcellona si dice ottimista.

“Non posso entrare nei dettagli delle negoziazioni, che stanno procedendo in maniera proficua. Le parti stanno lavorando nella giusta direzione per essere reciprocamente soddisfatte“. Laporta chiede l’aiuto della Liga. “Dobbiamo seguire le regole, ma abbiamo fiducia di farcela o riducendo il volume salariale o con qualche formula che sia accettabile per la Liga, che è ben disposta. Leo ha sempre detto di voler restare“.

