Pjanic alla Juve anche gratis, la rivelazione da Barcellona

Pjanic alla Juve – Miralem Pjanic è un centrocampista che sta tornando prepotentemente in orbita Juventus dopo appena un anno di Barcellona. E in Spagna continuano a spingere il bosniaco verso Torino.

Pjanic alla Juve, la notizia dalla Spagna

Il Mundo Deportivo infatti sostiene che il club blaugrana, alle prese con una condizione economica molto complicata, sarebbe disposto a rescindere il contratto di Pjanic pur di liberarsene.

La Juve in questo modo potrebbe riprenderselo a parametro zero, dopo averlo lasciato partire l’anno scorso per prendere Arthur. In attesa di Locatelli, per cui la trattativa procede non proprio velocissima, sarebbe un primo innesto per Allegri.

fonte: ilbianconero.com