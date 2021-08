Pjanic alla Juve – Il Barcellona di Laporta non è riuscito a rinnovare il contratto di Messi a causa delle regole dettate dalla Liga che non permette di sforare il tetto salariale. Il club, in ogni caso, sta lavorando per continuare a ridurre gli stipendi della squadra prima dell’inizio del campionato.

Secondo l’indiscrezione lanciata dal Mundo Deportivo l’obiettivo della società blaugrana è di tagliare Umtiti, Pjanic (sempre più vicino alla Juve) e Coutinho nelle prossime settimane. Inoltre, se il Barcellona non dovesse riuscire a ridurre il monte ingaggi non potrà iscrivere i nuovi acquisti per la prossima stagione.

Pjanic alla Juve, Barcellona con le spalle al muro

Il problema non si pone per Aguero, fermo ai box fino a novembre. Memphis Depay ed Emerson Royal, però, si stanno già allenando con la squadra ed Eric Garcia si aggregherà nei prossimi giorni al resto del gruppo.

Il Barcellona, dunque, sarà costretto a vendere o a rescindere con Pjanic, Umtiti e Coutinho e in parallelo intende anche rinegoziare al ribasso i contratti di altri giocatori in rosa.

pjanic-deluso-juve

fonte: tuttosport.com