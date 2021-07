Pjanic alla Juve, incontro con l’agente!

Pjanic alla Juve – Miralem Pjanic sogna di tornare alla Juventus. Non è facile, ma neanche impossibile, tant’è che i contatti diretti e indiretti proseguono. L’ultimo ieri, quando gli uomini mercato della Juventus hanno incontrato Fali Ramadani, l’agente di Pjanic.

Pjanic alla Juve, ecco cosa sta succedendo

E’ stata una chiacchierata a largo raggio, nella quale il regista bosniaco non è stato l’unico argomento, ma tuttavia l’interesse è stato ribadito. Le condizioni, tuttavia, non sono incoraggianti per Pjanic, perché per tornare alla Juventus, un anno dopo averla lasciata, è necessario che il club riesca a cedere Aaron Ramsey: per liberare spazio nella rosa e anche nel monte ingaggi.

Naturalmente la Juventus non potrebbe garantire l’attuale ingaggio di Pjanic (che al Barcellona guadagna quasi 8,5 milioni a stagione), quindi il giocatore dovrebbe accettare una decurtazione dell’attuale salario. Un taglio che sarebbe più facile accettare qualora il Barcellona gli concedesse una buonuscita.

E qui arriva il secondo importante ostacolo fra la Juventus e Pjanic. Il Barcellona, infatti, ha concesso la lista gratuita a Pjanic, che quindi potrebbe risolvere il suo contratto liberamente, ma senza incassare un euro dei 25 milioni che, in teoria, sono previsti dal suo contratto per i prossimi tre anni. Pjanic, quindi, non ha intenzione di lasciare i blaugrana senza un’ulteriore trattativa per una buonuscita.

fonte: tuttosport.com